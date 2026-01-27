Почему зарядка электромобиля так сильно подорожала: как на самом деле формируется тариф

О принципе ценообразования зарядных станций рассказал на своей странице в Фейсбук рассказал Сергей Вельчев, основатель одной из платформ зарядки ECOFACTOR. Он рассказал, что платформа работает по принципу маркетплейса - аналогично Prom.ua или Rozetka в e-commerce. Она предоставляет технологию, биллинг, доступ к клиентам и стабильную работу сервиса, но тариф всегда заводит оператор, то есть владелец или управляющий конкретной зарядной станцией.

Кстати насколько подскочили цены на электрозарядку

Часть станций действительно принадлежит самой компании как оператору CPO - и за них ответственность прямая. Но большинство зарядок на платформе находятся в управлении независимых операторов, которые сами считают себестоимость и принимают тарифные решения. Именно поэтому цены могут существенно отличаться даже в пределах одного города - это не хаос, а нормальная логика рынка.

Из чего состоит тариф на зарядку

Основа любого тарифа - цена электроэнергии на рынке “на сутки вперед” (РСВ) плюс тариф на распределение.

Типичный пример:

РСВ - около 16 грн/кВт-ч

Распределение - примерно 2,75 грн/кВт-час

Итого без НДС - 18,75 грн

С НДС 20% - уже около 22,5 грн/кВт-ч

Да, цена РСВ может быть ниже в отдельные часы, но в кризисные и дефицитные периоды рынок обычно держится на верхних уровнях. Важно и то, что оператор получает финальный счет уже постфактум, в начале следующего месяца. Поэтому или закладывается страховой запас, или тариф потом резко корректируется.

Потери и КПД DC-станций

Для скоростных DC-станций существуют неизбежные потери на преобразование и передачу энергии. В среднем - около 10%.

Фактически это означает: 22,5 грн / 0,9 ≈ 25 грн/кВт-ч себестоимости

Зимой потери могут быть еще выше из-за холодных батарей, подогрева систем и более низкой эффективности зарядки.

Аренда локации

Зарядка не “висит в воздухе”. Месторасположение стоит денег:

паркинги,

ТРЦ,

АЗС,

частные территории.

В среднем аренда добавляет 1,5–2 грн/кВт-час.

Итак, имеем уже 26,5–27 грн.

Платежи и биллинг

Банковский эквайринг, платежные сервисы и комиссии за обработку транзакций в типовой конфигурации могут тянуть до 10%.

В такой модели тариф “в ноль” (без прибыли оператора) выходит на уровне 29–30 грн/кВт-ч.

Маржа и реальный тариф

Далее оператор добавляет собственную маржу - обычно 10–15%. Это:

сервис и поддержка,

ремонты,

инвестиции,

риски,

развитие сети.

В итоге экономически обоснованный тариф для клиента формируется в диапазоне 32–34 грн/кВт-час.

Отдельно стоит учитывать операторов, которые работают в кредит: оборудование, подключение мощности, монтаж. Проценты за финансирование также прямо ложатся в тариф.

Кстати на украинских заправках дизель уже 70-73 грн за литр

Как ECOFACTOR снижает давление на цену

Прошлой зимой часть операторов фактически работала в минус. Именно поэтому платформа ввела программу “Акт поддержки 0% биллинга”.

Суть проста: большинство операторов не платят за биллинг вообще,остается только банковский эквайринг ≈ 1,5%.

В цифрах это означает:

после аренды: 26,5–27 грн

эквайринг ≈ 40 коп

Итак тариф “в ноль” - 26,9–27,4 грн/кВт-ч, после чего уже добавляется маржа оператора.

Почему тарифы разные - и это нормально

В публичном пространстве обычно говорят только о повышении. Но есть и другие примеры:

оператор SOLOVAY в Николаеве работает с тарифом 18,5 грн на платформе ECOFACTOR;

оператор ECOSAT на платформе Go To-U также не повышал цены.

Причины разные:

кто-то удерживает клиентов,

кто-то имеет собственную генерацию,

кто-то работает с другим финансовым плечом.

Тариф - это всегда решение конкретного оператора, а не “общий сговор рынка”.

Также интересно какие электромобили покупали украинцы в регионах

Что дальше

С марта и до конца года традиционно наступает более спокойный период для зарядных сетей. Январь–февраль всегда были самыми тяжелыми: спад спроса, морозы, в этом году - еще и поврежденная энергетика.

В кризисные периоды цены неизбежно вызывают эмоции. Но сегодня важно понимать контекст, в котором работает вся энергетическая отрасль страны. Планирование поездок и осознание структуры тарифа помогает воспринимать эти цифры без лишней истерики.