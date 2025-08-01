Почти новые электромобили от недействующей компании в США продают за бесценок, но в Украине они еще дешевле

Как рассказывает Carscoops, хотя мечта Хенрика Фискера построить империю электромобилей, которая бы могла конкурировать с Tesla, провалилась в прошлом году, некоторые дилеры все еще имеют полные склады автомобилей. Таким примером является Newport Fisker в Коста-Месе, Калифорния, на сайте, похоже, не упоминается, что Fisker обанкротился или что уход за одним из электромобилей в ближайшие годы может оказаться сложным. Всего дилер продает 24 автомобиля 2023 года выпуска, большинство которых имеет 80 км пробега на одометре.

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Цены колеблются от 22 990 до 27 990 долларов, что ниже начальной рекомендованной розничной цены Ocean в размере 41–71 тысячи долларов. Но она все еще может быть недостаточно низкой, чтобы соблазнить большинство людей игнорировать проблемы банкротства, в частности опасения относительно обслуживания или устранения технических проблем в будущем.

Пятнадцать имеющихся электромобилей представлены в модной комплектации One, которая имеет мощность до 420 кВт (572 л.с.) и достигает 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Они оснащены большим аккумулятором емкостью 106 кВт-ч обеспечивая запас хода, оцененный EPA, в 580 км. Изюминкой минималистичной приборной панели кроссовера стал 17,1-дюймовый сенсорный экран, который мог поворачиваться между портретной и альбомной ориентациями во всех версиях.

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Интересно, что несколько комментаторов на Reddit, говорят, что покупали подобные Oceans в Newport Fisker и пока очень ими довольны. Кроме того, Newport Fisker - не единственный дилер, у которого десятки почти новых Oceans ждут новых домов. У Lumin Fisker из Фолсома, Калифорния, есть 26 экземпляров, но они значительно дороже, их цена колеблется от $30 995 до $37 495. В то же время в Украине есть около 20 объявлений о продаже Fisker Ocean. Все эти электрические кроссоверы имеют скромные пробеги (в среднем до 10 тысяч километров), а их цена начинается от 16 000 долларов.