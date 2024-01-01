Почти новые Tesla Model 3 Performance продают по очень привлекательным ценам: в чем причина

Как сообщает Carscoops, стоимость высокопроизводительной версии Model 3 от Tesla в США начинается с 47 490 долларов за вариант в цвете Stealth Gray. В то же время стоимость более дорогих версий начинается с 54 990 долларов. Автомобиль способен достичь 100 км/ч всего за 2,8 секунды и имеет запас хода в 488 километров.

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Тем не менее на рынке подержанных авто есть достаточно привлекательные предложения по продажам Model 3 Performance по разным ценам. К примеру, экземпляр в цвете ltra Red недавно была продана на сайте Cars&Bids всего за 46 250 долларов. На одометре было всего 3540 километров, поскольку автомобиль был приобретен новым в июне 2024 года.

Как и все варианты Model 3 Performance, автомобиль, о котором идет речь, имел панорамную стеклянную крышу, салон премиумкласса, передние спортивные сиденья с подогревом и вентиляцией и 20-дюймовые колеса. Распродажа также включала в себя комплект Tesla Mobile Connector, совместимый как с розетками 120 В, так и с розетками NEMA 14-50 240 В для уровня зарядки 2.

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Кроме того, продавец также дополнительно заказал тонировку окон и покрытие большей части кузова защитной пленкой SunTek (PPF), нанесенной на передний бампер, фары, капот, крылья и крышки зеркал. В результате общая стоимость авто составила 58380 долларов.



Другой интересный вариант, продающийся на Cars&Bids, имеет пробег в 1287 километров и цену в 38 250 долларов – неплохая амортизация, как для автомобиля, приобретенного новым за 56 380 долларов. Причиной столь быстрой продажи стала замена лобового стекла. Как оказалось, замена лобового стекла для Tesla может быть неприятным и дорогостоящим испытанием. Стоимость запасного элемента может составить около 1500 долларов США.

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“Когда мне пришлось заменить лобовое стекло, у Tesla возникли трудности с получением замены. Они продолжали поступать поврежденными. Тогда не хватало доступности. Это затягивалось. Я не стал ждать и только купил другую Tesla, пока продолжался ремонт этой”, – объяснил продавец.