Почти смертельная доза алкоголя: пьяный водитель из Украины сел за руль фуры в Германии

Инцидент произошел 7 октября примерно в обеденное время. Тогда 44-летний водитель, гражданин Украины, ожидал разгрузки фуры у рампы склада, что размещен в северогерманской громаде Тенсбюттель-Рьост.

От рампы склада он поехал не только с "расхристанной" фурой, но еще и с человеком в кузове среди незакрепленной поклажи. Об этом рассказывает Polizei Steinburg und Dithmarschen.

Тихо сам с собой...

Процесс разгрузки полностью проводила местная компания. Водитель тем временем приложился к рюмке. А может, стакана, что более вероятно. Угощался довольно активно. Разгрузка шла в привычном ритме и с осторожностью к поклаже.

В какой-то момент слишком пьяный водитель решил, что процесс разгрузки завершен и можно ехать. Завел машину и поехал. К счастью, беды не произошло, поскольку один из работников местной компании вскочил в свою машину и погнался за фурой. Догнал, обогнал и знаками как-то добился доказать водителю о необходимости остановки.

Беды не случилось, но горя себе наделал

Машина целая, пострадавших не оказалось, до конца не выгруженное оборудование уцелело. Однако предварительно вызванная работниками склада полиция также выслала вдогонку машину и патрульные провели оценку водителя на состояние опьянения. Алкотестер показал содержание алкоголя в крови 4,38 промилле. Мужчину немедленно отправили в больницу для принятия необходимых мер.

Основание для такого решения были серьезное: уровень алкоголя выше 4 промилле может привести к потере сознания, остановки дыхания, критического снижения температуры тела, а иногда даже к смерти. Попутно водителю назначили забор крови для окончательного выяснения состояния опьянения.

Открыто уголовное внедрение

Анализ подтвердился, но из больницы украинского водителя не выпустили. Процесс отрезвления нашего соотечественника проходил уже под наблюдением медиков.

Полиция завела дело об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Начато уголовное внедрение, поскольку в Германии такое нарушение не подпадает под Административный кодекс. Там все это может завершиться не только большим штрафом, лишение "прав", но и заключением.

Справка редакции Авто24

При уровне 4,38 промилле алкоголя в крови человек находится в критическом состоянии. Это состояние соответствует алкогольному отравлению и стадии, близкой к смерти. 4,50 промилле считается смертельным уровнем.