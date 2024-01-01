Почти тысяча новых BMW 5-й и 7-й серии имеют дефект рулевого управления

BMW считает, что проблема касается лишь 1% из 982 отозванных автомобилей. Подозревается, что технические характеристики двойного карданного шарнира шпинделя, возможно, не соответствуют стандартам, поэтому могло быть повреждено во время определенных маневров рулевого управления.

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Если шарнир сломается, это означает, что водителю понадобится больше усилий, чтобы управлять автомобилем, или он вообще потеряет контроль, что потенциально может привести к ДТП. В сообщении об отзыве указано, что BMW не знает о случаях аварий или травм, вызванных в результате дефекта.

Автопроизводитель впервые узнал о потенциальной проблеме 26 июня 2024 года, когда на одном из заводов компании был замечен поврежденный рулевой вал. BMW начала расследование и 18 сентября 2024 года приняла решение отозвать авто.

Отзыв касается моделей 530i xDrive и 540i xDrive 2024-2025 модельных гг., изготовленных в период с 17 июня 2024 г. до 17 июля 2024 г. , 740i xDrive и 760i xDrives, собранные с 17 июня 2024 года по 16 июля 2024 года, 750e xDrives, изготовленные с 18 июня 2024 года по 1 июля 2024 года, а также модели i7 eDrive50, i7 xDrive60 и i7 M70, покинувшие конвейер в период с 18 июня 2024 года по 3 июля 2024 года.

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Дилеры были предупреждены об отзыве 25 сентября, а владельцы будут оповещены почтой первого класса с 15 ноября. Им было поручено заменить двойной универсальный шарнир рулевого шпинделя бесплатно.