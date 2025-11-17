Под брендом австрийского Steyr будут производить китайские грузовики

Правда, ничего общего с продуктами бывшего австрийского бренда эта машина иметь не будет, поскольку ее родословная тянется из Китая. Кроме видеорассказа о новичке европейского рынка на странице SuperPanther на канале YouTube (см. видео внизу), об этом рассказывают два ведущих ресурса – немецкий verkehrsrundschau.de и польский 40ton.net.

В прошлом году китайцы и австрийцы договорились о партнерстве (18 сентября 2024 года), а нынешним летом новый бренд грузовиков SuperPanther заключил с производственной компанией Steyr Automotive соглашение о начале производственного процесса.

По договоренности между сторонами, подписанной высшим руководством двух брендов, Steyr должна отвечать за сборку грузовиков SuperPanther для европейского рынка и за их поставку местным клиентам.

Тяжелая "электричка" eTopas 600 уже засветилась

Первой запланированной моделью стал тягач SuperPanther eTopas 600 с полностью электрическим приводом, спальной кабиной с типичными европейскими размерами и запасом хода примерно 500 километров. Это практически одинаково с потенциалом пробега Mercedes eActros 600 или Volvo FH 600 Electric.

Магистральный тягач SuperPanther eTopas 600 на тест-драйве специализированных изданий. Скриншот: Авто24

Магистральный тягач немного отличается от прошлогодней версии, показанной на международной выставке IAA Transportation 2024 Hannover (см. видео ниже). В первую очередь бросается в глаза другая решетка.

Аккумулятор LFP общей ёмкостью 621 кВт-ч, рассчитан на обеспечение срока службы с пробегом 1,8 миллиона километров. Система работает от напряжения 876 вольт, что обеспечивает быструю зарядку и высокую эффективность приводной системы.

Зарядка осуществляется через интерфейс мощностью до 400 кВт или через два слота общей мощностью 660 кВт. В последнем случае зарядка от 20 до 80 процентов должна длиться около 38 минут.

Это соответствует приблизительной скорости зарядки 9,5 кВт-ч/мин, это очень хороший результат. Лучшие легковые автомобили с системами на 800 вольт имеют энергопотребление ниже 4 кВт-ч/мин. Также будет доступно дополнительное подключение к системе зарядки Megawatt Charging System (MCS).

Superpanther eTopas 600 по дизайну будто сочетает стилистические элементы нескольких европейских производителей. Фото: SuperPanther

Китайские "австрийцы" похожи чертами с eActros 600 и FH 600

Разработчики обращают внимание на некоторые технические особенности, как вот интегрированный высоковольтный контроллер, разработанный SuperPanther. Он работает на напряжении 876 вольт и использует высокоэнергоэффективные карбид-кремниевые полупроводники.

Кроме двух электродвигателей, тягач имеет еще и двухступенчатую коробку передач. Фото: SuperPanther

Состоит из преобразователя постоянного тока в постоянный и преобразователя переменного тока в постоянный ток. Этот компонент обеспечивает до 346 кВт для одного синхронного двигателя с постоянными магнитами и может питать три электродвигателя мощностью более одного мегаватта.

eTopas 600 будет двухмоторным

Австрийско-китайский тягач оснащен системой привода 4x2 с двумя электродвигателями. Каждый двигатель обеспечивает номинальную мощность 197 кВт и максимальную мощность 346 кВт.

Комбинированная система с двумя двигателями, разработана SuperPanther, может похвастаться общей номинальной мощностью 394 кВт и максимальной мощностью 692 кВт. Кроме того, автомобиль оснащен сверхнизкотемпературным тепловым насосом SuperPanther, предназначенным для эффективной работы даже при температурах до -30 ° C.

Китайская версия не знает, что такое наружные зеркала, здесь все как в Европе – камеры, дисплеи. Скриншот: Авто24

Серийное производство eTopas 600 планируется начать в конце 2025 года на заводе Steyr в Австрии. В продажу аккумуляторный тяжелый грузовик с полностью электрическим приводом поступит европейским потребителям в 2026 году.

Пока сделаны предсерийные машины, которые уже тестируются европейскими дорогами, в основном в Австрии и Германии. О цене пока ничего не сказано.