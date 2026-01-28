Под прикрытием благотворительности буковинец обманул армию на 12 машин

Хорошо продуманную схему незаконного ввоза авто под видом помощи ВСУ перекрыли детективы Бюро экономической безопасности в Черновицкой области. Об этом они сообщили на ФБ-странице ведомства.

Фигурантом дела стал местный житель, который организовал канал незаконного ввоза транспортных средств под видом помощи для Вооруженных Сил Украины. Однако вместо передачи техники на фронт, он ее продавал.

Читайте также Сколько получил делец за продажу "армейских" внедорожников

На рынке гуманитарных машин оживленная торговля

Детективы установили, что с января 2024-го по октябрь 2025 года фигурант дела ввозил автомобили, используя упрощенный порядок таможенного оформления товаров гуманитарного назначения.

Для прохождения таможенного контроля он подавал документы с ложными сведениями о льготном ввозе транспортных средств.

Читайте также Волынский автосалон по продаже гуманитарных авто прикрыли

Суммарно по такой схеме буковинец незаконно ввез 12 автомобилей , ориентировочная стоимость которых составляет почти 1,5 млн грн.

Продать все не успел

Во время проведения обысков детективы изъяли два транспортных средства. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также Из 12 ввезенных якобы для ВСУ автомобилей "волонтер" успел продать восемь

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (незаконное перемещение подакцизных товаров через таможенную границу Украины).