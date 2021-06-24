Полупроводниковый кризис и нехватка многих комплектующих привели к тому, что цены на подержанные автомобили стремительно растут.

Такая картина наблюдается во всем мире. Это связано с тем, что покупатели все чаще обращаются к рынку подержанных авто из-за нежелания долго ждать или сильно переплачивать за новую машину.

За последние 12-18 месяцев стоимость подержанных автомобилей подскочила на 15-40%. В результате теперь подержанный автомобиль может стоить выше своей первоначальной стоимости. Раньше такое сложно было даже предположить, теперь это реальность.

В новом отчете Associated Press “новая реальность” объясняется более наглядно. Разъяснить ситуацию помог старший вице-президент по анализу данных компании Black Book Алекс Юрченко. Компания специализируется на анализе данных автомобильной промышленности, что позволяет Алексу оперировать конкретными цифрами. По его словам, большая часть автомобилей, возраст которых не превышает трех лет, сейчас предлагается по ценам выше, чем они оценивались производителем.

Он также отметил, что рынок сейчас выглядит довольно странно. Дилерам нужны товарные запасы, поэтому они также готовы платить за старые транспортные средства. Прежде чем мы решим приобрести какой-то автомобиль, его закупочная стоимость приблизится к рекомендованной производителем розничной цене.

Сотрудники Black Book смогли аргументировать свои слова и подкрепить их интересными данными. Например, им удалось отыскать 73 случая продажи подержанных авто, проданных по завышенной стоимости. Во всех случаях сумма, вырученная дилером, превышала начальную. Также интересно что большинство таких автомобилей – это пикапы и внедорожники. Отметим, что эти конкретные примеры касаются американского рынка.

Несмотря на то, что на данный момент проблема кажется “чуждой”, украинцы часто обращаются к рынку США за подержанными автомобилями. Это означает, что рост стоимости старых транспортных средств может отразиться и на нас.