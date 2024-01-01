Подержанный Audi RS4 с пробегом может стоить дороже нового RS 6 Avant

Как пишет Carscoops, подержанные Audi RS4 B5 очень ценятся среди покупателей. Особенно, если попадается экземпляр в отличном техническом состоянии. Именно такой серебряный универсал продали на аукционе Bring a Trailer.

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Несмотря на то, что модель никогда не продавалась в США, этот экземпляр 2002 года был привезен в Америку компанией Registered Importer Corp. из Лос-Анджелеса. Одометр указывает пробег в 11 242 километров, а под капотом универсала – 2,7-литровый двигатель мощностью 380 лошадиных сил.

Он работает в паре с шестиступенчатой механической КПП, что передает крутящий момент на все колеса благодаря системе полного привода Quattro с межосевым дифференциалом Torsen. В салоне автомобиль имеет незначительные следы эксплуатации, как вот затертые подушки водительского сиденья Recaro.

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В результате аукциона финальная ставка за лот достигла отметки 84 500 долларов. Вполне возможно, что через несколько лет подобная Audi RS4 может быть продана за более $126 000 – дороже, чем стоит новый Audi RS6 Avant, поскольку данные автомобили со временем только растут в стоимости.