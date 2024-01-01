Подержанный Porsche 911 GT3 RS продают дороже более новой модели: в чем причина

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Porsche 911 GT3 RS 997.2
Как сообщает Carscoops, за два года производства было выпущено всего 541 экземпляр 997.2 GT3 RS для рынка США. Ключевым преимуществом модели этого поколения является то, что она последней предлагалась с шестиступенчатой механической коробкой передач.
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Все последующие модели GT3 RS оснащались АКПП Porsche PDK с двойным сцеплением. Автомобиль оснащался 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем, выдающим 450 л.с. и 430 Нм крутящего момента.
Данный экземпляр 2010 года выпуска и имеет цвет Carrara White с блестящей светло-золотистой ливреей, углеродно-керамические тормоза и поворотные фары.
Салон выглядит довольно просто, однако внимание привлекает обтянутый алькантарой руль, красивые кожаные сиденья, стереосистема с компакт-дисками и автоматический климат-контроль. Когда автомобиль был новым, его стартовая цена в США составляла около 130 000 долларов.
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Теперь он продается на аукционе Bring a Trailer и текущая ставка за лот составляет 210 000 долларов. До конца аукциона осталось пять дней. Для сравнения, Porsche 911 GT3 RS 991-го поколения 2016 года с меньшим пробегом недавно продали на аукционе по цене менее 190 000 долларов.