Подполковник Ровненского ТЦК на "подаренной" Toyota долго не ездил

Действовал чиновник вызывающе. Забронированным военнообязанным мужчинам офицер “угрожал созданием искусственных препятствий в случае отказа”. Высокая должность в Ровненском ОТЦК и СП позволяла подполковнику решать вопросы по своему усмотрению.

Как говорится в сообщении Хмельницкого управления Государственного бюро расследований, размер "оплаты" колебался от 10 до 12 тысяч долларов США. Конкретная сама зависела от оснований, по которым человек должен был получить дальнейшую отсрочку. На снятие с розыска мобилизованных также действовал тариф.

"По данным следствия, в декабре 2025 года чиновник Ровненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки организовал и реализовал механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанного в виде транспортного средства", – уточняют в Офисе Генерального прокурора.

Снять с розыска можно за кроссовер

Документально установлено, что за снятие мужчины с розыска в государственном реестре "Оберіг" чиновник через подчиненного посредника требовал оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска.

Не новая, но в хорошем техническом состоянии Toyota Highlander была записана на другое лицо, но ездил на ней заместитель областного военкома. Фото: оперативная съемка ГБР

Размер неправомерной выгоды составил 12 тысяч долларов США. В эту сумму также входила услуга за обеспечение дальнейшего непризова во время всеобщей мобилизации.

Схем много, но взятка есть взятка

Причудливый чиновник имел не одну, а несколько разработанных схем. Это делалось для того, чтобы скрывать происхождение средств.

К сделкам по обогащению он в устном приказном порядке привлекал подчиненных, заставляя тех действовать в его интересах.

Могут "дать" десять лет, хотя...

"Чиновнику инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – говорится в релизах ГБР и Офиса Генерального прокурора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Но это должен решить суд.

Следственные действия и арест подозреваемого взяточника с областного ТЦК. Фото: оперативная съемка ГБР

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 2 млн. 271 тыс. грн залога.

Продолжается досудебное расследование, в частности устанавливают другие факты вымогательства в Ровненском ОТЦК и СП.