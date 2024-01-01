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Подросток на Lexus IS F разогнался до 200 км/ч: какой штраф он получил

Калифорнийская полиция сообщила о задержании водителя, который двигался со скоростью более 200 км/ч. Им оказался 19-летний юноша. Правоохранители конфисковали его машину на 30 дней за опасное вождение.
В США юноша разогнал свой Lexus IS F до 200 км/ч на шоссе: как его наказали - Auto24

Колаж: Carscoops

Даниил Северенчук
logo6 января, 17:00
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Lexus IS F является одним из самых мощных автомобилей в своем классе. Седан оснащался 5,0-литровым атмосферным V8, мощностью 416 л.с. и 503 Нм крутящего момента, работающим в паре с 8-ступенчатой АКПП.

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Правоохранители сообщили, что водителя остановили и задержали на шоссе. Как рассказывает Carscoops, Он двигался со скоростью 203 км/ч и теперь парню выдвигается как минимум обвинение в неосторожном вождении с конфискацией автомобиля минимум на 30 дней.

По законам Калифорнии, водителей, которых обнаружат на скорости более 160 км/ч, штрафуют на 500 долларов. Непонятно, почему этот парень решил превысить скорость, но, вероятно, это событие может повлиять на него.

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