Подросток убегал от полиции на Corvette Z06 со скоростью 232 км/ч и узнал, что такое Grappler

Как пишет Carscoops, инцидент произошел 9 сентября. Полицейские зафиксировали, как Corvette мчится через мост Милл-авеню над озером Темпе-Таун со скоростью 229–232 км/ч. Впоследствии оказалось, что кадры превышения скорости также фиксировались на бортовой регистратор данных о производительности в машине подозреваемых.

Нарушитель, которого впоследствии идентифицировали как Мазена Аласмари, не только превысил разрешенную скорость в четыре раза, но и проехал на красный свет и проигнорировал требование полицейского на мотоцикле остановиться. Впрочем, избежать ответственности надолго не удалось.

Grappler: последнее, что видит беглец

На следующий день полиция снова обнаружила тот самый Corvette. Но теперь патрульная машина была оснащена так называемым grappler - механическим устройством с усиленным ремнем, установленным на бампере.

Когда офицер приблизился к Corvette, система развернула ремень, зацепила заднее колесо спорткара и фактически “привязала” его к патрульному автомобилю. Несмотря на мощность в 670 л.с., вырваться было невозможно - Corvette Z06 мгновенно остановился.

До 1,5 лет заключения и штраф в 150 000 долларов

В Аризоне побег от полиции считается преступлением 5-го класса. По местному законодательству, 19-летнему водителю грозит:

- до 1,5 лет лишения свободы

- штраф до 150 000 долларов

- а также конфискация автомобиля, которая уже состоялась

Да, большинство водителей хоть раз превышали скорость. Но делать это таким образом, игнорировать красный свет и убегать от полиции - совсем другая история. И теперь этот владелец Corvette будет иметь достаточно времени, чтобы это обдумать - вероятно, без прав и за решеткой.