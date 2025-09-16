Подушки безопасности Mazda CX-60 сработали на скорости 140 км/ч без веской причины: фото

Подушки безопасности созданы для защиты пассажиров в салоне во время ДТП, однако, как пишет Carscoops, по словам одного владельца Mazda CX-60 в Германии, боковые шторки безопасности внедорожника спонтанно сработали во время движения по автобану на скорости 140 км/ч.

Владелец авто поделился подробностями происшествия на своей странице в Reddit. Он отметил, что во время движения вблизи Билефельда внезапно сработали правые шторки безопасности. Внедорожник никогда не был в ДТП и в момент движения не наехал в серьезную выбоину, которая могла бы обмануть датчики. Водитель смог управлять автомобилем до ближайшего съезда с автобана.

После этого электронные ассистенты выключили двигатель и зажигание, вероятно восприняв событие за ДТП. К счастью, передние подушки безопасности не сработали во время столкновения, как и шторки безопасности со стороны водителя. Если бы они сработали, то могли бы привести к потере управления.

Сообщается, что водитель получил незначительные ожоги, а Mazda быстро отреагировала на вызов бедствия и организовала эвакуацию. Пострадавший автомобиль имел всего 50 000 километров пробега и пока неизвестно, что стало причиной активации подушек безопасности. К слову, подобные инциденты уже случались ранее.

В прошлом году владелец CX-50 поделился на Reddit, что шторки безопасности его внедорожника сработали во время движения по автостраде, хотя некоторые комментаторы поставили под сомнение правдивость его слов. Расследование Mazda по этому CX-60, потенциально, может привести к отзывной кампании.