Подушки безопасности в более 100 000 автомобилей Volkswagen оказались опасными

Как сообщает Autoevolution, Volkswagen объявил отзывную кампанию, в которую попали Volkswagen Beetle/Beetle Convertible 2017-2019 модельного года, Passat 2006-2007, Passat 2012-2014 и Passat Wagon 2017 годов. Даты их производства колеблются с 15 февраля 2005 года до 15 сентября 2018 года.

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Все эти авто оснащены нагнетателями подушек безопасности Takata. Несмотря на это, в двух отдельных сообщениях дилеров, опубликованных на веб-сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США, говорится, что модули исправления недоступны.

К сожалению, концерн Volkswagen Group of America не предоставил примерное время прибытия для модулей подушек безопасности. Сообщается, что владельцы получат уведомление по почте об отзыве не позднее 27 декабря 2024 года.