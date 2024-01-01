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Подушки безопасности в более 100 000 автомобилей Volkswagen оказались опасными

Volkswagen отзывает 114 487 автомобилей из-за дефекта подушек безопасности, нагнетатели фронтальных подушек безопасности со стороны водителя этих автомобилей могут взорваться во время длительного воздействия высоких температур или влажности.
Volkswagen отзывает более 100 тысяч авто из-за дефекта подушек безопасности- Auto24

ФОТО: Volkswagen|

Volkswagen Beetle Convertible

Даниил Северенчук
logo7 ноября, 20:05
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Как сообщает Autoevolution, Volkswagen объявил отзывную кампанию, в которую попали Volkswagen Beetle/Beetle Convertible 2017-2019 модельного года, Passat 2006-2007, Passat 2012-2014 и Passat Wagon 2017 годов. Даты их производства колеблются с 15 февраля 2005 года до 15 сентября 2018 года.

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Все эти авто оснащены нагнетателями подушек безопасности Takata. Несмотря на это, в двух отдельных сообщениях дилеров, опубликованных на веб-сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США, говорится, что модули исправления недоступны.

К сожалению, концерн Volkswagen Group of America не предоставил примерное время прибытия для модулей подушек безопасности. Сообщается, что владельцы получат уведомление по почте об отзыве не позднее 27 декабря 2024 года.

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