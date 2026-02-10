Поездка в Словакию на собственном авто не удалась из-за хорошего обояния в собачки

Инцидент произошел утром 10 февраля в пункте пропуска “Ужгород – Вишне Немецкое”. В салоне автомобиля Opel находились 55-летний мужчина и его 22-летний сын. Об этом говорится в релизе Закарпатской таможни.

Отец с сыном для пересечения границы выбрали упрощенную полосу "зеленый коридор", декларируя правомерное пересечение границы. Они в разговоре с инспектором подтвердили, что не перемещают никаких товаров, которые подпадают под ограничения или скрыты от таможенного контроля.

Пороги надо было заливать от коррозии, а не заполнять сигаретами

Когда в зоне досмотра появился четвероногий помощник по кличке Лаки с кинологом, в слова мужчин уже никто не поверил. Пес дал сигнал о запрещенном товаре в машине и это побудило таможенников к тщательному осмотру транспортного средства.

В ходе этого мероприятия инспекторы обнаружили несколько тайников в порогах легковушки. Оттуда достали 350 пачек сигарет торговой марки Compliment без акцизной марки Украины.

За контрабанду с таким количеством сигаретных пачек терять авто и товар как-то обидно. Фото: Закарпатская таможня

Две статьи по разным кодексам

Действия граждан имеют признаки нарушения таможенного законодательства по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Таможенники составили протокол о ПМП и направили сообщение в территориальное управление Бюро экономической безопасности о противоправном деянии с признаками преступления по статье 204 Уголовного кодекса Украины.

Тайники с сигаретами "лишили" отца и сына автомобиля. Машину изъяли, ее дальнейшую судьбу будет решать суд.

Таможенный кодекс владельцу дополнят Уголовным

Напомним, по этой статье предусмотрено не только применение штрафных санкций.

Если преступление будет квалифицироваться по уголовной статье, то могут забрать и автомобиль, что использовался для перемещения скрытых в тайниках товаров.