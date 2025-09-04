Пограничники Полесья получили болотоход: что они с ним будут делать

Об универсальном транспортном средстве, приобретенном за бюджетные средства Ровенской областной военной администрации, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В частности отмечается, что машина будет работать в сложных условиях северной части украинского Полесья. В той местности граница проходит через лесисто-болотную зону, где практически нет дорог.

Вездеход компактных размеров (длина – 3,7 м, ширина – 2,53, высота – 2,57) благодаря бескамерным шинам сверхнизкого давления размером 1640х640-24" легко пойдет через болото, грязь, пересечет глубокое лесное озеро или реку.

Фото: ГПСУ

Кстати, по плесу водоема любой глубины или снежной целине автомобиль будет идти уверенно. Клиренс в 58 см будет способствовать ходовым свойствам, особенно в условиях преград из поваленных ураганом деревьев и тому подобное.

Правда, водным путем автомобиль будет двигаться не очень быстро, но и 7 км/ч для наземного транспорта считается солидным, поскольку здесь не гребной винт обеспечивает движение, а высокие протекторы на шинах. А вот по суше даже в условиях бездорожья Nomad уверенно будет держать 35 км/ч.

Доступ к двигателю изнутри. Здесь стоит турбодизель Cummins мощностью 129 л.с. и максимальным моментом 310 Нм с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Если учесть, что средний расход составляет 5 л в час, то 90-литрового бака хватит на 18 часов непрерывной работы.

Фото: ГПСУ

Вездеход значительно усилит возможности пограничного в патрулировании и контроле государственной границы, позволит быстро реагировать на возможные угрозы и уверенно действовать там, где обычный транспорт бессилен.