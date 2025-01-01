Пограничники получили пять дорожных катков и грузовик с краном: для чего они на границе

Для ГПСУ этот транспорт крайне необходим. Нынешняя граница это не только наряд со стрелковым оружием и Мухтаром на поводке, но и километры инженерных сооружений вдоль границы, рокадные дороги, мосты и мостики и даже гати через болотистую местность.

Как сообщает Пограничная служба, дорожные катки нужны на разных участках для сооружения рокадных дорог вдоль границы, где ездят мобильные пограничные наряды и передвигаются пешие патрули.

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Прибыли грунтовые вибрационные катки JCB Vibromax VM 166 массой 16600 кг. Их основная задача заключается в уплотнении грунтов и стабилизации поверхности дороги.

VM 166 считается одной из самых производительных моделей уплотнительной техники JCB. Она комплектуется двигателем JCB Dieselmax мощностью 97 кВт/131,8 л.с. За один проход каток обрабатывает полосу в пределах ширины вальца - 2100 мм.

По словам заместителя директора департамента, начальника управления международного сотрудничества и европейской интеграции ГПСУ Илоны Мельниковой, на двух участках границы пограничники собственными силами уже проложили рокадные дороги вдоль пограничной полосы.

Илона Мельникова: построенные рокадные дороги ускоряют работу пограничных нарядов, делают их мобильными и сокращают время реагирования на угрозы. Скриншот: Авто24

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Такая инфраструктура позволяет оперативно реагировать на события, быстро маневрировать мобильными группами в любой сезон. Даже в период затяжных осенних дождей на таких участках пограничники свободно передвигаются на автомобилях, квадроциклах и багги.

Стоит отметить, что это не первая помощь Technisches Hilfswerk (THW). Скажем, осенью 2023 года уже была большая партия спецтехники именно для обустройства рокадных дорог вдоль границ.

Эта техника пришла пограничникам в 2023 году, благодаря чему на двух участках появились две рокадные дороги. 3 Фото: ГПСУ

Тогда пришли немецкие грузовые автомобили, самосвалы, компактные погрузчики, мини-экскаваторы и средства для размещения персонала в полевых условиях.

Подобное обустройство рокадных дорог вдоль пограничной полосы сейчас планируется на других участках госграницы. С новыми грунтовыми катками работа будет идти быстрее. После трамбовки катком грунтового полотна поверхность рокады делается более устойчивой к колесам техники.

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Переданному бортовому тентовому автомобилю Mercedes-Benz Arocs колесной формулы 8х8 с крано-манипуляторной установкой Palfinger работа также найдется. Хороший 8-метровый вылет стрелы и минимум 4-тонная грузоподъемность пригодятся на любом объекте, тем более на таком полноприводном восьмиколесном шасси.