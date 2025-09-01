Похищенные бланки "прав" из оккупированного Сервисного центра МВД дельцы везли из Румынии

В поле зрения детективов территориального управления БЭБ в Черновицкой области изобретательный предприниматель попал после того, как на таможне перехватили скрытые коробки с контрабандой, содержимое которой удивило. Внутри были почти 1200 бланков документов и оборудование для их изготовления.

Детективы начали расследование и установили, что фигурант и его сообщник наладили производство фальшивых документов на территории Румынии. Для этого использовали специализированное полиграфическое оборудование.

Заказчикам предлагался полный спектр подделок: от водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств до дипломов об образовании, свидетельств о рождении и нотариальных бланков.

Бланки документов переправлялись в Украину. Для этого фигурант использовал услуги стороннего частного перевозчика, не сообщая ему о незаконном содержании груза. На таможне упомянутые выше почти 1200 бланков и оборудование для их изготовления перехватили.

Следствием установлено, что часть изъятых бланков оказалась ранее похищенными. Это произошло в 2022 году после оккупации города Васильевка Запорожской области, когда из территориального Сервисного центра МВД похищены бланки официальных документов. Впоследствии они попали к обвиняемому, который пытался их использовать в своей преступной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям:

ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);

ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов);

ст. 198 Уголовного кодекса Украины (хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем).

Теперь обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества