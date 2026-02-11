Покупал дорогую соль для дорог: столичному чиновнику объявили подозрение

Под руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева начальнику одного из отделов коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района" сообщено о подозрении в служебной халатности.

По версии следствия, чиновник, который отвечал за организацию и проведение публичных закупок, неподобающе выполнил свои служебные обязанности при закупке противогололедных материалов. В частности, он не осуществил надлежащий мониторинг рыночных цен на дорожную соль, в результате чего в конце 2023 года предприятие приобрело продукцию по завышенной стоимости.

По предварительным расчетам, коммунальное предприятие переплатило более 500 тысяч гривен бюджетных средств.

Уголовно-правовая квалификация

Действия чиновника квалифицированы по части второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Расследование

Досудебное расследование осуществляют следователи Подольского управления полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве при оперативном сопровождении главного управления службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств закупки и определения точного размера нанесенного ущерба.