Покупатели Nissan смогут выбрать размер решетки радиатора на своем минивэне

Как пишет Carscoops, фейслифтинг состоялся спустя три года после дебюта шестого поколения, и хотя технически модель осталась на той же платформе и с теми же силовыми агрегатами, визуальные изменения ощутимы - но не для всех версий. Главным акцентом обновления стала решетка радиатора.

Для топовых комплектаций Highway Star V, Autech Line и e-Power Luxion модель получила более массивную решетку, которая глубже опускается в бампер и делает автомобиль визуально ближе к Lexus. Ее асимметричный узор похож на тканевое плетение, а дизайн дополняют резкие воздухозаборники и вертикальные LED-ходовые огни.

Впрочем, базовые и средние комплектации остались с компактной и сдержанной решеткой. Версия Autech также выделяется собственным хромированным оформлением, оригинальными LED-элементами и спортивными акцентами нижней части кузова.

Интерьер со знакомым функционалом, но с новыми возможностями

В салоне глобальных революций нет, однако появилась новая обивка Tailor Fit и обновленная мультимедийная система NissanConnect со встроенными сервисами Google на 12,3-дюймовом экране. Для пассажиров второго и третьего ряда доступен новый 15,6-дюймовый развлекательный дисплей.

Nissan немного перераспределил функциональность: управление электрическими раздвижными дверями удерживать в третьем ряду перестали, а кресла-капитан теперь не имеют интегрированных подножек - их придется заказывать отдельно.

Для максимально практичных клиентов остаются специальные версии Multi Box и Multi Bed. Первая добавляет дополнительный багажный модуль, который может превращаться в скамейку или стол, вторая же превращает Serena в компактный кемпер со спальным пространством.

Техника - без сюрпризов

Линейка двигателей без изменений. Serena предлагается с 2,0-литровым бензиновым атмосферником на 148 л.с. или гибридной системой e-Power мощностью 161 л.с. Оба варианта доступны с передним или полным приводом.

Модель уже доступна на японском рынке: цены стартуют с ¥2 785 200 (примерно $17 700), а максимальные комплектации достигают ¥5 099 600 (около $32 400). Конкурировать обновленной Serena придется с Toyota Noah и Voxy, Honda Step WGN и более “внедорожным” Mitsubishi Delica D:5.