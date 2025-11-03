Полицейские Вегаса будут патрулировать на Tesla Cybertruck

Грузовики были специально модифицированы компанией Unplugged Performance и приспособлены к потребностям патрульной службы, пишет Carscoops. Они получили специальное полицейское оборудование - сигнальные огни, сирены, систему громкой связи, а также усиленную подвеску, тормоза и защитные элементы кузова для повышенной выносливости на бездорожье.

Департамент полиции LVMPD рассчитывает, что новые Cybertruck сэкономят городу более $47 000 в течение пяти лет службы по сравнению с обычными бензиновыми пикапами. В частности, экономия топлива составит до $12 000 в год, а расходы на техобслуживание уменьшатся еще более чем на $3 500.

Кроме снижения эксплуатационных расходов, в полиции говорят, что электрические Cybertruck повысили интерес к службе в департаменте.Cybertruck, известный своей уникальной геометрией и бронированным кузовом, стал не только символом технологического прогресса, но и теперь - новым лицом патрулей Лас-Вегаса. "Cybertruck практические, мощные и разработаны, чтобы сделать нашу работу гораздо безопаснее", – сказал шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.

