Полицейские вернули владельцу угнанную машину, но в погоне оторвали заднюю ось: видео

Как пишет Carscoops, патрульные заметили угнанный Chevrolet Cruze на автомагистрали неподалеку от Ливонии. Водитель отказался останавливаться, поэтому на место происшествия подъехал полицейский автомобиль с устройством “Граплер” на переднем бампере. Устройство использует прочный ремень для блокировки заднего колеса и быстрого прекращения погони.

Полезно: Определены 13 гибридов с расходом топлива менее 6 литров на сотню

К сожалению, в этом случае водитель угнанного авто решил проверить удачу и сильнее нажал на газ, из-за чего задняя ось не выдержала нагрузки и “Граплер” оторвал ее. Лейтенант полиции штата Мичиган Майк Шоу высоко оценил результат, заявив, что устройство позволило офицерам задержать подозреваемых, избежав столкновения на высокой скорости.

“Мы продолжаем использовать технологии для поиска и остановки преступников в наших общинах. Благодаря полицейскому департаменту Ливонии и их устройству “Граплер” эти подозреваемые теперь находятся в тюрьме без необходимости в преследовании”, – написал Шоу.

Полиция говорит, что злоумышленнику предъявлено обвинение в хранении угнанного автомобиля. Двое других взрослых, которые находились в автомобиле, имели несколько нерешенных ордеров на арест и также попали в тюрьму. По сравнению с другими погонями в США, эта кажется одной из самых безопасных.

Также интересно: В Лос-Анджделесе произошла погоня в духе GTA V, с которой полиция не смогла справиться

В то же время стоит отметить, что владелец этого автомобиля может столкнуться с еще большими убытками, поскольку его страховой компании придется вмешаться, чтобы компенсировать повреждения, поскольку полиция обычно не несет ответственности за транспортные средства во время погони.