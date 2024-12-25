Полицейские задержали агрессивного водителя Ford F-150, который тормозил других участников дорожного движения

Как сообщает Carscoops, событие произошло 9 декабря в Портленде, штат Орегон. Что стало причиной агрессивного поведения со стороны водителя пикапа от Ford неизвестно. Непонятно, с какого именно автомобиля регистратор записал это видео, но заметно, что водитель движется в правой полосе.

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В этот момент черный Ford F-150 обгоняет его и сразу нажимает на тормоза. Водитель автомобиля, который снимал события на видео, тормозит, оставляя немного места для Ford, и впоследствии продолжает движение. Лишь через несколько минут, когда обе машины снова набирают скорость, водитель пикапа внезапно полностью останавливается.

Водителю авто с камерой все же удалось избежать столкновения. Все это время в левой полосе двигался полицейский автомобиль. Сперва кажется, будто офицер просто собирается поговорить с владельцем F-150. Мы видим, как пассажирское окно полицейской машины опускается, но потом водитель пикапа начал ехать дальше.

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Тогда полицейский включил проблесковые маячки и остановил нарушителя. Tire Meets Road сообщает, что подобное нарушение правил дорожного движения наказывается максимальным штрафом в 1000 долларов. Владелец видеорегистратора опубликовал видео на Reddit без дополнительного контекста о ситуации, поэтому дальнейшая судьба владельца F-150 пока неизвестна.