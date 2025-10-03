Полиция начинает оформление ДТП в электронном формате: пилот стартует в Винницкой области

Почему полиция переходит на электронное оформление ДТП

Главная цель - ускорить процедуру оформления и уменьшить количество бумажных документов. Сейчас значительная часть времени тратится на заполнение схем от руки, подписи и копии. Электронный формат должен сделать процесс более удобным как для полицейских, так и для водителей.

Ключевые преимущества цифрового подхода:

сокращение времени оформления;

избежание ошибок в документах;

оперативная передача данных;

меньше бумажной бюрократии.

Как будет работать электронная схема ДТП

Полицейские получают планшеты, через которые будут фиксировать обстоятельства аварии. Вместо бумажной схемы - электронная форма с координатами, фотографиями и цифровыми отметками. Участники ДТП смогут подписывать документы непосредственно на экране устройства.

Документы автоматически будут попадать в единую базу данных, что упростит дальнейшее расследование, страховые выплаты и юридические процедуры.

Где именно стартует пилотный проект

Первым регионом внедрения стала Винницкая область. Здесь полиция будет работать с электронными планшетами в реальных ситуациях, чтобы протестировать:

скорость оформления;

точность данных;

удобство для участников ДТП;

техническую стабильность системы.

После завершения тестирования Министерство внутренних дел примет решение о расширении практики на другие области.

Повлияет ли новый формат на водителей

Для водителей, которые стали участниками ДТП, процедура почти не изменится. Инспектор так же будет выезжать на место происшествия, но вместо бумажных бланков будет использовать планшет. Водитель сможет просмотреть данные на экране и подписать документ электронно.

В перспективе электронное оформление может:

сократить время ожидания полиции;

уменьшить очереди в судах и страховых;

упростить доступ к копиям материалов ДТП.

Когда изменения введут по всей Украине

Конкретной даты всеукраинского старта пока нет. Если тестирование в Винницкой области покажет положительный результат, Министерство внутренних дел постепенно будет масштабировать электронное оформление ДТП на другие регионы.

Ожидается, что после анализа работы системы будет определен график внедрения в крупных городах и по всей стране.

Что это означает для будущего

Переход на электронные схемы ДТП - один из шагов к цифровизации правоохранительной системы. Аналогичные процессы уже внедряются в оформлении документов, штрафов и административных материалов.

Цифровой формат позволит быстрее обрабатывать аварии, уменьшить ошибки и сделать процедуру более прозрачной. Для водителей это означает меньше стресса, ожидания и бумажных ксерокопий.