Полиция нашла Lamborghini у мужчины, который 5 лет получал льготы для безработных

Сообщается, что их владелец в 2019 году добился оформления специальной помощи от государства, которую выдают безработным. Комиссия по вопросам преступлений NSW открыла расследование против него и в мае и в результате одной из проверок она обнаружила роскошное имущество неизвестного происхождения.

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Сообщается, что мотоцикл Harley-Davidson, принадлежавший был окрашен в тот же оттенок синего, что и Lamborghini, известный как Blu Cepheus. В дополнение к этому, у подозреваемого изъяли пару роскошных часов Rolex.

Личные данные мошенника не раскрываются, пока не будет завершено расследование. Полиция обвинила 39-летнего мужчину в нечестном владении Huracan, Harley-Davidson V-Rod и драгоценностями, ведь правоохранители считают, что он получил непонятные состояния благодаря деятельности в организованных преступных сетях.

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Подозреваемый получил требование явиться в местном суде Парраматты 4 октября. Непонятно, как он мог более пяти лет получать пособие по безработице и сколько денег он получил таким образом.