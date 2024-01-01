Полиция опубликовала фото "рекордсменов" по превышению скорости

Патрульные следят за соблюдением скоростного режима с помощью прибора TruCam, на тех участках дороги, где установленные правилами ограничения скорости водители чаще всего игнорируют.

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Напомним, что согласно ПДД максимально допустимая скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет 50 км/ч (даже на дорогах имеющих более трех полос движения в одном направлении и разделены отбойником), а за их пределами - 90 км/ч. На автомобильных дорогах вне населенных пунктов с отдельными проезжими частями, что отделены друг от друга разделительной полосой - 110 км/ч, а на автомагистралях - 130 км/ч.

За превышение скорости от 20 до 50 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 грн. За превышение более чем на 50 км/ч от установленной - 1700 грн.