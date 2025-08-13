Полиция остановила автомобиль незаконно: что делать

Такие действия полиции, как массовые “проверки документов” или надуманные “операции оружие-взрывчатка”, не предусмотрены законодательством. Но многие водители молчат – и это подпитывает практику безосновательных остановок. Важно быть готовым действовать юридически, спокойно и уверенно, рекомендует “Дорожный адвокат”.

Законные основания для остановки авто

Согласно статье 35 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейский может останавливать авто только в четко определенных случаях, таких как нарушение ПДД, конкретные признаки технической неисправности, розыск автомобиля и тому подобное. Если остановка не подпадает под эти случаи, она является неправомерной и лишает право инспектора требовать документы или проводить другие действия.

Незаконные причины остановки

Формулировка "проверка документов" или "профилактика" не предусмотрена законом. Конституция Украины прямо запрещает произвольное вмешательство органов власти в права граждан. Такие безосновательные остановки трактуются как превышение полномочий. Водитель имеет право отказаться выполнять неправомерные указания, если полицейский не называет конкретное основание остановки.

Как правильно вести себя водителю во время остановки

Если вас остановили без законного основания, сохраняйте спокойствие. Оставайтесь в автомобиле и обязательно включите видеозапись на телефоне или регистраторе. Это разрешено законом. Попросите под видеозапись полицейского представиться, показать удостоверение и четко озвучить причину остановки. Спокойно зафиксируйте это на видео, не вступая в конфликт.

Если озвученная инспектором причина остановки не предусмотрена ст. 35 Закона "О Национальной полиции", вежливо сообщите, что такого основания закон не содержит. Объясните инспектору, что его действия являются незаконными. Укажите, что в случае продолжения неправомерных действий он будет нести дисциплинарную или даже уголовную ответственность. Скорее всего инспектор пожелает вам "счастливой дороги".

Жалоба и последствия для работника полиции

Если инспектор остановил вас неправомерно и не реагирует на ваши указания прекратить незаконные действия, безотлагательно звоните на номер 102 и вызывайте другой патруль для фиксации неправомерных действий. После этого подайте письменную жалобу руководству полиции или ГБР. Добавьте видео и другие доказательства – это повысит шансы эффективного рассмотрения.

По итогам проверки инспектора могут привлечь к дисциплинарной или даже уголовной ответственности, если найдены признаки преступления. Дисциплинарное взыскание включает даже увольнение со службы. Даже если инспектор оправдается – факт жалобы будет сдерживать его от повторных безосновательных остановок.

Вывод

Незаконная остановка автомобиля – это нарушение конституционных прав водителя. Полицейский не может действовать по собственному усмотрению и останавливать транспорт без законных оснований. Ваша обязанность как водителя – спокойно, уверенно и юридически грамотно реагировать на произвол. Сообщение о незаконности действий и подача жалобы – это реальные инструменты защиты, которые работают.