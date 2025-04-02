Полиция задержала еще шестерых "бегунков" в сервисных центрах МВД

Сотрудники Департамента внутренней безопасности полиции (ДВБ) продолжают ловить “бегунков”, которые пытаются зарабатывать на услугах сервисных центров МВД. На этот раз оперативники разоблачили шестерых дельцов в Одесской и Ровенской областях, которые обещали гражданам повлиять на администраторов сервисных центров МВД и “решить вопрос” за деньги. За злоупотребление влиянием им грозит уголовная ответственность.

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В Одесской области четыре жителя региона предлагали гражданам внеочередную перерегистрацию авто и получение свидетельства о регистрации транспортного средства по ускоренной процедуре, без осуществления официальных платежей. “Вознаграждение за услугу” составляла от 6 000 до 8 000 гривен. Незаконная деятельность прекращена, посредников задержаны сразу после получения ими денег, а вещественные доказательства изъяты.

Еще один 38-летний житель Измаильского района разоблачен на предложении успешно сдать практический экзамен за 15 000 гривен. При этом делец объяснил клиентке, что положительную оценку она получит при второй попытке, чтобы не привлекать внимание правоохранителей и других работников сервисных центров МВД к незаконной схеме. Он даже организовал “тренировочный выезд” по экзаменационному маршруту с частным инструктором для клиентки, чтобы избежать подозрений. Ведь на экзамене необходимо демонстрировать уверенное поведение за рулем и четко соблюдать правила дорожного движения.

В Ровно 46-летняя местная жительница пыталась “поспособствовать” успешной сдаче экзамена по вождению и получению водительского удостоверения за 8 000 гривен. Незаконную деятельность женщины также задокументировано.

Сейчас пяти дельцам из Одесской области объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. А 46-летней женщине из Ровно следователи полиции вручили подозрение по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Их дальнейшую судьбу определит суд.