Что делать в случае ДТП во время военного положения, как работает ОСАГО после начала войны и как получить страховые выплаты.

ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев за убытки третьим лицам) остается необходимым и во время войны. Все договоры продолжают действовать, а по истечении их сроков необходимо приобрести новый полис. Впрочем, с получением возмещения во время войны возникают проблемы.

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Операторы рынка отмечают снижение количества ДТП, заявленных с начала войны. "Количество страховых случаев уменьшилось до 30-40% от довоенного уровня, – уточняет Олег Коваленко-Кужольный, директор департамента урегулирования страховых случаев СК "ИНГО". – Объемы возмещения также уменьшились, хотя размер среднего вреда возрастает, поскольку автовладельцы не сообщают о мелких событиях, а заявляют о крупных убытках, чтобы быстро отремонтировать авто".

Без полиции. Оформление ДТП во время военного положения

Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры", обобщает: при урегулировании страховых случаев в условиях военного положения могут возникнуть такие трудности:

полиция не выезжает на ДТП без пострадавших и тяжелых последствий;

некоторые участники ДТП не желают оформлять европротоколы и покидают места ДТП;

страховые компании не возмещают убытки из-за боевых действий;

работники страховых компаний, которые должны оценивать убытки, есть не во всех городах.

По отзывам автомобилистов невыезд полиции на оформление ДТП стал одной из главных проблем. Если кто-то из участников ДТП при этом не соглашается на Европротокол, возмещение можно потерять.

"Для выплаты СК требуется документальное подтверждение происшествия: справка полиции или европротокол, – объясняет Олег Коваленко-Кужольный. – Учитывая то, что полиция не всегда выезжает на оформление, мы увеличили лимит для европротокола с 50 тыс. до 130 тыс. грн, что для ОСАГО является полной страховой суммой".

Ранее из-за ограничения возмещения 50 тыс. грн пострадавшие на дорогих автомобилях часто отказывались от европротокола.

"Знания водителей об упрощенном способе оформления ДТП – европротокола – все еще недостаточны, – отмечает Максим Межебицкий, первый заместитель председателя правления СК ARX. – Удельный вес убытков по ОСАГО, которая оформлена с помощью европротокола, остается далекой от уровня западных стран, где полиция не участвует в оформлении мелких ДТП".

Оформление европротокола. Что делать в случае ДТП во время войны

Для оформления ДТП, когда действует военное положение, страховые компании советуют клиентам не бояться европротокола и использовать его электронную форму. Однако есть случаи, когда с использованием европротокола во время оформления ДТП возникают сложности. Как объясняет Владимир Фогель, адвокат ЮФ "Семенова и Партнеры", если стороны не пришли к выводу, кто виноват в ДТП, или виноваты оба участника – вопрос должен решаться в суде, для чего необходима регистрация полицейскими.

"Учитывая то, что в стране война, страховщики по рекомендации НБУ упростили процедуру урегулирования. Поэтому рекомендуем обращаться на горячую линию СК и объяснять, почему невозможно оформить ДТП лично или с привлечением полиции. Представители страховой компании должны предоставить разъяснения, как лучше поступить", – добавляет Фогель.

Если полиция не приезжает, а виновник ДТП отказывается от европротокола, чтобы повысить шансы на получение возмещения, Игорь Чудовский рекомендует:

вести видеофиксацию места происшествия и общение с участниками ДТП;

зафиксировать отказ от европротокола;

позвонить на линию 102, сообщить свои данные, адрес ДТП, номерные знаки авто – своего и других участников;

сообщить своей СК о ДТП и отказе другого участника от европротокола;

если СК просит дождаться их сотрудника или выполнить другие действия – согласиться.

Однако с фотографированием возникают сложности. "Были случаи, что ДТП происходили на блокпостах, где не позволяли задерживаться и проводить фотофиксацию, – рассказывает Олег Коваленко-Кужольный. – Мы с пониманием относимся к таким ситуациям и позволяем вынужденно покидать место происшествия".

Ушли на фронт. Как работает страхование во время войны

Еще одна проблема с ОСАГО во время войны, о которой сообщает Максим Межебицкий, заключается в недоступности экспертов и аварийных комиссаров, которых страховые компании привлекают к осмотру авто, из-за факторов безопасности, перемещения, мобилизации или перегрузки в западных регионах. Поэтому в некоторых страховых компаниях просят присылать документы с помощью мессенджеров. Также, по словам Игоря Чудовского, для оценки повреждений авто сейчас могут попросить поехать в другой город, где есть соответствующие работники.

Отдельной проблемой Межебицкий считает восстановление поврежденного авто из-за отсутствия запчастей, материалов и персонала на СТО, но эта ситуация с начала войны постепенно улучшается.

Страхование значительно подорожало

Если сравнить размер страхового платежа сейчас и год назад – подорожание заметно. В качестве примера Марина Семенова, адвокат ЮФ Семенова и партнеры, приводит следующее: Сейчас страховой платеж по полису ОСАГО составляет в основном 1 401 грн, тогда как в прошлом году – 882 грн.

"Есть общая тенденция увеличения страховых платежей во всех страховых компаниях, – объясняет Семенова. – Это вызвано тем, что на рынке постепенно остаются те компании, которые действительно выплачивают возмещение в случае наступления страхового случая".