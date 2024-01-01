Полковник ВСУ не заказывал грузовик, который благотворительный фонд завозил в Украину

Обстоятельства дела с бортовым автомобилем MAN TGS 26.360 2011 года выпуска описывают таможенники международного автомобильного пункта пропуска "Шегини – Медика", что на границе с Польшей. История поучительная и не рекомендована для повторения другими благотворительными движениями и волонтерскими организациями.

Ввезенный на таможенную территорию Украины автомобиль благотворительница направила на полосу движения "красный коридор", что вполне оправдано. Согласно поданной таможенной декларации, указанное авто перемещалось в адрес благотворительного фонда г. Стрый как гуманитарная помощь.

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Как отметила руководитель фонда, грузовик ввозили для передачи воинской части по просьбе одного из подполковников. На это для "подтверждения" было предоставлено обращение военнослужащего. Доброе дело, следует приветствовать такую помощь, но существует неоспоримое правило: доверяя – проверяй.

Поскольку у каждой дежурной смены МАПП очень хорошо налажена связь с правительственными, силовыми структурами, то проверка много времени не заняла. Выяснилось, что в указанной воинский части действительно офицер с указанной фамилией проходит службу. Звание также совпало – подполковник.

Фото: Львовская таможня

Проверку можно было бы завершать и ставить на документах соответствующую отметку о разрешении на ввоз грузовика. Однако упомянутый военный никогда не обращался в благотворительный фонд ни с какими запросами, его подпись на документе является сфальсифицированной, а военная часть не нуждается в таком грузовике.

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Итог здесь один – в отношении 53-летней руководительницы благотворительного фонда, которая подала таможенному органу декларацию с ложными сведениями и поддельное обращение военнослужащего, составлен протокол о нарушении таможенных правил, в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Автомобиль ориентировочной стоимостью почти 2 млн гривен, временно изъят. Его судьба, как и степень наказания женщине, будет определяться в суде.