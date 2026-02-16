Полноприводные медэваки пойдут почти вплотную к линии боевого соприкосновения

Машины адаптированы "для эвакуации раненых защитников и защитниц к стабилизационным пунктам". Об этом со ссылкой на сеть EVA и программы ГеройСаг пишет Авто24.

За каких-то полтора месяца кампания объединила 356 тысяч клиентов сети, которые вместе аккумулировали более 4,3 миллиона гривен. Эти средства направлены на приобретение медеваков (от англ. MEDEVAC - Medical Evacuation).

Читайте также На пять автомобилей медицинской эвакуации соберут средства покупатели косметики



Кто получил такие машины

Спецтранспорт адресно передан в подразделения Третьего армейского корпуса. Особенность таких машин в том, что они позволяют одновременно эвакуировать нескольких раненых.

Это минимизирует риски в дороге и критически сокращает время доставки бойцов в стабилизационный пункт.

Передача медэваков на базе Volkswagen Transporter пятой и шестой версий и Ford Transit. Фото: сеть EVA



Особенность нынешней техники

По словам начальника медицинского пункта Первого штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса с позывным "Кох", в этой партии машин учтены запросы армейских медиков на проходные медицинские эвакуационные автомобили. Возникла большая потребность в оперативной эвакуации раненых в труднопроходимых местах.

Читайте также Магазины красоты обеспечат женское подразделение ВСУ пикапами

"Непосредственно эти медэваки – полноприводные автомобили повышенной проходимости. Они пойдут на линию фронта, ближе к ЛБЗ. Они могут проехать там, где обычный бус не заедет. Их комплектование приближено к скорым, они привозят команду специалистов, которые оперативно оказывают тяжелым и критически раненым помощь еще ближе к линии фронта", –

говорит начальник медпункта с позывным "Кох".

Когда отсчет идет на минуты

Медицинский куратор Патронатной службы "Ангелы" 3-й ОШБр Ксения Логвинюк ("Гуцулка"), во время официальной передачи техники привела примеры, когда для раненых каждая минута имела значение.

Множество случаев показывают, что бойцов удалось спасти от ампутации благодаря своевременной эвакуации. Такие истории доказывают, что быстрая эвакуация – это шанс не только выжить, но и сохранить здоровье.

По запросу армейских медиков полноприводные машины доукомплектуют и только после этого отправят на передовую. Фото: сеть EVA

Сколько донатили люди

Сбор средств на переданные машины состоялся в рамках благотворительной инициативы "Поддержи жизнь", которую сеть EVA и программа ГеройСаг символически запустили ко Дню защитников и защитниц Украины.

Самый большой единовременный взнос составил 2 300 грн. Однако львиную долю сбора сформировали небольшие донаты – средний взнос составил всего 8 грн.

Читайте также Сувенирные пикапчики помогут собрать деньги на настоящие

Что в общем итоге

Проект "Поддержи жизнь" стал очередным этапом длительного сотрудничества партнеров: совместно реализовано несколько инициатив, результатом которых стало 168 единиц колесной техники – от внедорожников и мотоциклов до эвакуационных авто – для различных подразделений Сил обороны Украины.