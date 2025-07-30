Польша планирует приобрести 25 инженерных машин разминирования

Армейское Агентство вооружений вернулось к отложенной еще в 2023 году подобной сделке и намерено законтрактовать в США 25 штурмовых установок M1150 (ABV) у Соединенных Штатов. Принятие решения должно произойти с часа на час, поскольку срок действия американского предложения истекает в конце июля 2025 года.

Как пишет специализированный ресурс defence24.pl, запрос Вооруженных сил Польши предусматривает закупку не только 25 машин M1150 ABV, но и много сопутствующих товаров и услуг к этому пакету. Речь идет об учебных материалах, запасные части и логистическую поддержку.

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При условии принятия предложения, польская заявка будет включена в план на поставку упомянутых инженерных машин в 2029 году.

Окончательного решения еще не принято, силовики проводят межведомственные консультации по финансированию этой закупки. Из источников в Агентстве по вооружениям поступила информация, что работа продолжается, однако детали о конкретных источниках финансирования или даты заключения приложения не разглашаются.

Напомним, упомянутая инженерная машина M1150 ABV построена на шасси танка M1 Abrams. Основное назначение – разминирование и создание проходов технике и личному составу через инженерные препятствия.

Вот в таком исполнении Польша намерена приобрести 25 штурмовых машин M1150 ABV. Фото: Тайлер Кингсбери

Из инструментария здесь использовано фронтальную систему траления и заряды дистанционного разминирования, что очень эффективно в зоне сильно заминированных и укрепленных подступов к вражеским позициям.

Инженерный танкоподобный сапер оснащен двумя пусковыми установками для линейных зарядов разминирования M58 (MICLIC). Они способны выбрасывать и взрывать взрывные линейные заряды на расстояние до 100–150 метров вперед для нейтрализации закопанных мин и самодельных взрывных устройств.

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Эти системы расчищают полосу шириной 8 метров через взрывоопасные зоны. Машина также включает полноразмерный минный фронтальный плуг, шириной примерно 4,6 метра для удаления обломков, почвы и боеприпасов.

Система крепления позволяет быстро присоединять и заменять специализированные рабочие органы, как вот боевой бульдозерный отвал, минные катки, КМУ и тому подобное.

К услугам экипажа предоставлен комплекс визуального наблюдения с тепловыми датчиками, дневные/ночные камеры, а также системы разметки полосы движения, которая использует высококачественные проволоки для обозначения расчищенных путей.

Машина не боевая, но на всякий случай ее укомплектовали тяжелым пулемет M2 Browning, управляемый из защищенной башни.

Стоимость запланированной сделки и детали по распределению расходов пока не разглашаются.