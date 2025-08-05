Польша закупила еще больше танков К2 Black Panther: что это за техника

Окончательное соглашение подписано 1 августа. Этот контракт увеличит танковый парк Польши до 1370 единиц, что определяет ее как самую большую бронетанковую силу в Европе. Эксперты подчеркивают, что таким бронетанковым потенциалом ни одна европейская страна не обладает.

В частности, это отмечают аналитики специализированного ресурса Army Recognition. Они подсчитали, что с прибытием заказанного количества машин польская армия будет иметь самую большую бронетанковую силу в Европе, что превзойдет суммарные запасы Великобритании, Германии, Франции и Италии.

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K2 "Черная пантера" признана одним из самых современных основных боевых танков в мире. Его разработкой и выпуском занимается южнокорейская компания Hyundai Rotem. Машина имеет 120-мм гладкоствольную пушку L/55, совместимой со стандартными боеприпасами НАТО и программируемыми воздушными снарядами.

Пушка с системой автоматического заряжания обеспечивает скорострельность до 10 выстрелов в минуту. Это позволяет танку поражать несколько целей с высокой точностью в динамических условиях. Дополнительное вооружение включает 7,62-мм спаренный пулемет и 12,7-мм тяжелый пулемет K6, установленный на крыше башни.

Южнокорейский основной боевой танк следующего поколения K2 "Черная пантера" с усовершенствованными системами огневой мощи и защиты. Фото: Army Recognition

В моторной нише 55-тонного танка K2 стоит дизельный двигатель мощностью 1500 л.с. с усовершенствованной автоматической коробкой передач. Он по шоссе развивает максимальную скорость 70 км/ч.

Эти расширенные закупки являются частью ускоренной стратегии военной модернизации Польши, запущенной в ответ на вторжение России в Украину. Пополнение направлено на укрепление национального оборонного потенциала и усиление позиций сдерживания НАТО в регионе.

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Поставки заказанных танков K2 начнутся в 2026 году. Они будут приходить одновременно с текущими поставками танков M1A2 Abrams, приобретенных в Соединенных Штатах.

Напомним, Польша заказала 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abrams, поставки которых запланирована на 2025–2026 годы. Первая партия из 28 M1A2 SEPv3 поступила в январе 2025 года.