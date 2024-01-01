Польские власти будут следить за всеми украинскими грузовиками на ее территории

Несмотря на попытки помешать внедрению этого требования со стороны перевозчиков третьих стран, польский Сенат еще 9 октября принял новый регламент без каких-либо поправок. Президентом теперь этот документ подписан и он вступает в юридическую силу через полторы недели.

Таким образом, с 1 ноября въезд в Польшу разрешен только тем перевозчикам, которые зарегистрированы в системе SENT. Как отмечается в описании к этому регламенту, покрытие системой SENT перевозчиков из третьих стран призвано защитить польский транспортный рынок.

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Это означает, пишет 40ton.net, что "грузовики из таких стран как Украина, Молдова, Турция или Казахстан не смогут передвигаться по нашим дорогам без подключения к государственной электронной системе слежения. Это имеет целью облегчить выявление тех поездок, которые осуществляются вопреки правилам, без надлежащего разрешения или на основании незаконного каботажного сообщения".

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По поводу внедрения системы SENT для грузовых перевозок в / через территорию Польши Министерства развития громад и территорий Украины дало разъяснения для украинских перевозчиков.

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В рекомендательном сообщении сказано, что для рейсов по территории Польши с 1 ноября следует зарегистрироваться в цифровой системе на перевозку:

по одноразовым разрешениям;

по разрешениям на перевозку ЕКМТ;

по безразрешительным перевозкам (например, в соответствии с Соглашением о либерализации грузовых перевозок).

Эти три пункта охватывают практически все виды перевозок, которые может выполнять иностранный перевозчик. Распространяется такое требование как на те двусторонние перевозки, например Украина – Польша, так и на транзитные, когда перевозчик следует через территорию Польши в другое государство.

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С указанной даты каждая перевозка должна быть внесена в систему SENT. Согласно принятому закону, при регистрации в системе перевозчик должен указать:

сведения об иностранном лице, которое осуществляет эту перевозку;

реквизиты отправителя;

данные получателя;место и дату начала перевозки на территории Польши;

место и дату завершения перевозки на территории Польши;

страну загрузки;

страну разгрузки;

информацию о том, осуществляется ли перевозка с грузом или без него;

номер транспортного документа на груз;

номер разрешения;

страну регистрации и регистрационный номер транспортного средства, используемого для перевозки;

номер устройства SENT.

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Если эти все требования по приведенному выше перечню будут занесены в базу данных, то после регистрации в системе сообщению будет присвоен "контрольный номер". Пока "контрольный номер" не поступил, лучше движение Польшей не начинать.

Стоит знать, что неправильное или неполное заполнение сообщения также делает перевозку невозможной. Таким образом, регистрация в системе SENT обеспечит контроль за всеми грузовыми перевозками в и через территорию Польши.

Как прокомментировал ситуацию известный польский юрист, адвокат Давид Корчинский, мониторинг SENT будет распространяться на всех иностранных перевозчиков.

Если раньше система SENT использовалась для мониторинга транспортировки так называемых "чувствительных товаров", то теперь новые обязательства будут касаться всех перевозчиков, не входящих в ЕС, и независимо от характера грузов, перевозимых.

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Иностранные предприниматели за нарушение требований этой схемы мониторинга могут получить штраф 12 000 злотых, что в конвертации составляет 124 000 гривен.

Водители за нарушение SENT могут быть оштрафованы на сумму от 5000 до 7500 злотых, то есть от 51 500 до 77 500 грн. Штраф накладывается в порядке, определенном Процессуальным кодексом по делам о мелких правонарушениях.