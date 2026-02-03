Польский министр нарушил правила и заплатил штраф, а как украинские министры?

В случае с польским министром нарушение было четко зафиксировано на камеру оператора во время интервью, когда господин Журек не пропустил женщину на пешеходном переходе. Видео попало в социальную сеть. Об этом рассказывает ресурс moto.pl.

Следует отдать чиновнику должное: он признал свои действия и поступок плохими, добровольно отказавшись от неприкосновенности и согласился на штраф.

Женщина была далеко, но..

По словам господина Журека, пешеход был далеко, но в конце концов он согласился, что так делать не стоило.

Его решение принять штраф и отказаться от неприкосновенности подтверждает готовность взять на себя ответственность за правонарушение.



Штрафы и штрафные баллы

Малопольская полиция классифицировала поведение министра как нарушение правил дорожного движения. За неоказание помощи или преимущества человеку на пешеходном переходе водитель получает штраф в размере 1500 злотых (18 000 грн) и 15 штрафных баллов.

Полиция отметила, что за такие типы нарушений существует незначительная свобода действий в наложении штрафов, а это означает, что решение о принятии штрафа было принято в соответствии с действующими правилами.

А как в Украине?

Украинские министры не исключение, есть и такие, кто платил штраф за нарушение ПДД. Авто24 известно о трех случаях, когда действующие или бывшие министры платили штрафы за нарушение ПДД:

Михаил Федоров, нынешний министр обороны еще когда занимал должность Министра цифровой трансформации, в 2020 году получил и оперативно оплатил штраф за превышение скорости, зафиксированное камерой.

нынешний министр обороны еще когда занимал должность Министра цифровой трансформации, в 2020 году получил и оперативно оплатил штраф за превышение скорости, зафиксированное камерой. Денис Монастырский (бывший Министр внутренних дел, погиб в 2023 году) в 2021 году получил штраф за превышение скорости на трассе. Министр публично сообщил об уплате штрафа через "Дію", подчеркнув равенство всех перед законом.

(бывший Министр внутренних дел, погиб в 2023 году) в 2021 году получил штраф за превышение скорости на трассе. Министр публично сообщил об уплате штрафа через "Дію", подчеркнув равенство всех перед законом. Арсен Аваков (бывший Министр внутренних дел) также сообщал об уплате штрафов, зафиксированных системой автоматической видеофиксации на его собственное авто.

Все так, вот только немножечко не так

Все с украинскими чиновниками могло быть именно так, но в редакции Авто24 предполагают, что чиновники такого уровня, не исключено, "работали на публику", мол, перед законом все равны. Согласитесь, что-то немного странно, когда двое в списке из трех человек были министрами МВД.

Обычно чиновники правительственного уровня, народные депутаты и политики сообщают о "письмах счастья" для того, чтобы продемонстрировать прозрачность и ответственность перед электоратом.

Как это ни странно, но штрафы за нарушение ПДД часто становятся частью "пиар-кампаний" для подтверждения того, что закон один для всех. В частности, об уплате штрафов за скорость сообщали некоторые мэры городов и главы ОГА, когда камеры автофиксации начали массово внедряться.