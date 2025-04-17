Получить "права" становится все сложнее: с первого раза практику проходит лишь 16% кандидатов в водители

С начала 2025 года в сервисных центрах МВД проведено 200 тысяч практических экзаменов. И только 32,5 тысячи из них успешно сданы с первой попытки. Это свидетельствует о том, что финальный этап к желанному водительскому проходят 16% кандидатов в водители. Есть несколько советов, как лучше подготовиться к проверке навыков практического управления и преодолеть волнение за рулем.

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Наиболее популярна среди водителей – категория В, которая позволяет управлять легковыми автомобилями. Практическое обучение обязательно происходит в аккредитованной автошколе: 40 часов на механической коробке передач и 38 – автоматической. При необходимости кандидаты в водители могут проходить дополнительные практические занятия.

Перед сдачей практического экзамена в сервисном центре МВД стоит ознакомиться с маршрутами для проверки практических навыков управления будущего водителя. Они размещены на сайте Главного сервисного центра МВД. Каждый территориальный сервисный центр МВД, который осуществляет экзаменацию, имеет несколько маршрутов, с которыми можно заранее ознакомиться. На карте отражены начало и конец маршрута, направление движения, дорожные знаки и светофоры. Это дает возможность лучше подготовиться к экзамену, отработать проблемные участки с инструктором и чувствовать себя увереннее за рулем во время экзамена.

Если экзамен сдан неудачно, следующая попытка будет доступна через 10 календарных дней. Это время предоставляется для того, чтобы лучше подготовиться к следующей попытке. Сейчас количество попыток неограниченно. Экзамены можно сдавать, пока действителен сертификат об обучении в автошколе, а это 2 года. Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.