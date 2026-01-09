Помощь в сдаче практического экзамена по вождению предлагали за 15 тысяч гривен

Оперативники Волынского управления ДВБ прекратили одну из многих коррупционных схем, связанную с получением водительских удостоверений. Силовики разоблачили жителя Ровенской области, который организовал заработок на помощи кандидатам в водители во время сдачи практического экзамена.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

По данным следствия, мужчина намеренно перенес свою деятельность в Волынскую область, чтобы избежать внимания правоохранителей по месту жительства. Потенциальных клиентов он подыскивал заранее, а встречи проводил на нейтральной территории - подальше от территориальных сервисных центров МВД и собственного адреса.

Во время общения с кандидатами в водители бегунок уверял, что имеет "нужные связи" в сервисном центре и может обеспечить гарантированный положительный результат практического экзамена по вождению. Стоимость такой услуги составляла 15 тысяч гривен. Фактически речь идет о коррупции в системе экзаменов, которая должна обеспечивать оценку навыков управления транспортными средствами.

Напомним, что 80% кандидатов в водители проваливают экзамены с первой попытки. Созданная сложность экзаменов побуждает кандидатов в водители обращаться за помощью к бегунов, руководителям автошкол, инструкторам и даже предлагать взятки экзаменаторам. Немало случаев когда кандидаты в водители не смогли честно сдать экзамены и решили купить поддельные документы.