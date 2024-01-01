Популярный в Украине Ford Edge, как оказалось, имеет проблемы с тормозами

Как передает Carscoops, представители управления по расследованию дефектов NHTSA начали соответствующее расследование, относительно потенциального риска отказа тормозов на ходу, вызванного в результате дефекта. Сообщается, что чиновники получили 36 обращений от клиентов.

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Жалобы, поданные в NHTSA, свидетельствуют о том, что потеря тормозной способности происходит без предварительного предупреждения и увеличивает тормозной путь. В общем, подобный дефект могут иметь 368 309 единиц модели и что еще хуже, некоторые отчеты свидетельствуют о том, что проблема может сохраняться даже после предварительного ремонта тормозов.

Управление по расследованию дефектов отмечает, что начинает предварительную оценку, "чтобы определить масштаб и серьезность предполагаемой проблемы, а также полностью оценить потенциальные последствия, связанные с безопасностью". Ford говорит, что сотрудничает со следствием, и, как всегда, открытие расследования не означает, что оно обязательно приведет к отзыву.

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Интересно, что в 2020 году внедорожник вместе с моделями Lincoln MKX был отозван из-за аналогичной проблемы с тормозным шлангом. Тогда отзывная кампания коснулась около 488 000 автомобилей.