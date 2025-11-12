Porsche 911 Targa был похоронен под сосновыми шишками 31 год, но теперь его ждет вторая жизнь

Автомобиль был найден в американском штате Айдахо, буквально похороненным под сосновыми шишками. Его кузов погрузился в землю, а салон превратился в убежище для белок. По словам нового владельца, Марка Марзуки, Porsche стоял в этом месте более 31 года, всего в нескольких метрах от его офиса.

“Многие люди пытались купить эту машину раньше, но никому не удалось договориться. Мне просто повезло спросить в правильный момент”, — рассказал Марзука журналистам Carscoops.

Когда 911-й вытащили из-под слоя мусора, его состояние оказалось гораздо лучшим, чем ожидалось. Хотя кузов имеет ржавчину, а интерьер пострадал от времени, основа осталась крепкой. Porsche даже сохранил оригинальный 2,0-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель, коленвал которого, несмотря на годы, все еще вращается.

Машина прошла 101 000 миль (более 160 тысяч км) и когда-то путешествовала по Западным Штатам и Канаде. Ее даже брали в путешествия по горному перевалу Trail Creek. Марзука не планирует делать стерильную реставрацию - он хочет сохранить патину времени. “Я хочу оставить ее немного потрепанной, но с обновленной ходовой и живым двигателем”, — говорит он.

Сейчас энтузиаст уже восстанавливает переднюю подвеску, а следующим шагом будет запуск двигателя. Автор проекта хочет, чтобы Targa снова двинулась своим ходом до Нового года. Эта история — еще одно напоминание, что даже после десятилетий забвения настоящий Porsche никогда не умирает.