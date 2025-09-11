Porsche 911 Turbo S Cabriolet на 66 700 долларов дороже своего предшественника

Как рассказывает Autoevolution, в онлайн-конфигураторе для рынка Соединенных Штатов начальная цена Porsche 911 Turbo S в исполнении купе составляет 270 300 долларов, а для версии кабриолет - 284 300 долларов. Это означает, что потенциальным клиентам придется выложить на $31 600 и на $66 700 больше, чем раньше.

Такой рост стоимости действительно впечатляет, но, вышеупомянутые цены не останавливают поклонников модели от приобретения самого мощного 911 на сегодня. Вероятно, Porsche установит соответствующую цену и на 911 GT2 RS, особенно если модель позаимствует силовой агрегат T-Hybrid от 911 Turbo S.

Силовая установка нового Porsche 911 Turbo S создана на базе оппозитного 3,6-литрового двигателя, который также устанавливается в обычных Carrera GTS и Carrera 4 GTS. Инженеры оснастили его двумя электрическими турбинами, аккумулятором емкостью 1,9 кВт-ч и электромотором в 8-ступенчатой КПП с двойным сцеплением, питающейся от нее.

Общая мощность составляет 711 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Это на 60 л.с. больше, чем у предыдущего Turbo S. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 320 км/ч, а ускорение до первой сотни составляет всего 2,4 секунды. Кроме того, осенью 2024 года прототип 911 Turbo S установил рекорд Нюрбургринга со временем 7:03.92. Это на 14 секунд быстрее времени его предшественника.