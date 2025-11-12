Porsche готовит новое поколение гибридов: легче, мощнее и технологичнее, чем когда-либо

Патент, обнаружен изданием CarBuzz в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), описывает силовую установку, где сверхтонкий осевой электродвигатель установлен между бензиновым двигателем и коробкой передач. Благодаря своей дискообразной форме, такой двигатель занимает минимум места — в некоторых конфигурациях его толщина составляет всего 8 сантиметров.

Такая компоновка позволяет установить электромотор без изменения габаритов силового агрегата, что особенно важно для моделей с классической компоновкой, таких как 911, где двигатель расположен сзади.

В отличие от привычных радиальных электродвигателей, осевые системы легче, эффективнее и генерируют меньше тепла. Кроме того, Porsche разработала специальную систему охлаждения - в патенте говорится о “чашеобразной камере”, которая охлаждает и ДВС, и электродвигатель одновременно.

Над технологией работает компания Yasa, известная своими высокопроизводительными электромоторами, которые уже используют Ferrari SF90 и Lamborghini Revuelto. Один такой двигатель может выдавать более 470 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента — и это при минимальных размерах.

Если Porsche интегрирует подобный двигатель в свои будущие модели, например в 911 GT2 или гиперкар, что придет на смену 918 Spyder, суммарная мощность может достичь 800–900 л.с. Для сравнения, нынешний 911 Carrera GTS Hybrid имеет электродвигатель на 54 л.с. и общую отдачу системы 532 л.с. Поэтому потенциальный рост выглядит колоссальным.

Согласно патенту, электромотор будет работать через коробку передач PDK с двойным сцеплением, передавая мощность на заднюю или все четыре оси в зависимости от модели. Использование осевого двигателя не только повысит производительность, но и уменьшит вес, улучшая баланс и управляемость — ключевые черты, за которые ценят Porsche.