Porsche представила болид Ле-Мана для дорог общего пользования

Как рассказывает Top Gear, этот автомобиль создан непосредственно на базе болида Porsche 963 LMDh, который выиграл многочисленные титулы чемпиона мира по гонкам на выносливость. Дорожная версия модели получила индекс 963 RSP и была создана в честь 50-летия победы культового Porsche 917.

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“12 октября был именно тот особенный день, когда несколько человек сидели вместе и размышляли: “Как мы могли бы переосмыслить такую историю сегодня?” - И в тот день мы начали проект, в котором участвовало очень мало людей”, — рассказал журналистам Тимо Реш, генеральный директор Porsche Cars North America.

Команда инженеров быстро пришла к выводу, что создание полностью легальной версии 963 для дорожного использования невозможно, поскольку такое авто было бы слишком далеко от требований к уличным автомобилям. Вместо этого Porsche создала бы уникальный экземпляр, максимально похожий на гоночный автомобиль, и автомобиль, который мог бы получить специальное разрешение на очень ограниченное дорожное использование.

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Поэтому было создано новое шасси 963 RSP с увеличенным клиренсом благодаря регулируемым амортизаторам Multimatic DSSV. Кроме того, 4,6-литровый гибридный двигатель V8 с двойным турбонаддувом “научили” работать на обычном бензине. Несмотря на это, мощность силовой установки составляет около 700 лошадиных сил.

Инженеры Porsche Penske Motorsport также настроили работу гибридной системы, чтобы сделать ее более плавной для движения на низкой скорости на улицах. Интересно, что в салоне автомобиля есть отделка из алькантары, а такие элементы, как съемный подстаканник, напечатаны на 3D-принтере.

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Компания Porsche получила специальное разрешение от французских властей на управление автомобилем дорогами вокруг Ле-Мана, а номерные знаки, которые он получил, предназначены для автопроизводителей, тестирующих прототипы. Гиперкар будет выставлен в Ле-Мане, а затем в музее автопроизводителя. Кроме того, в следующем месяце Porsche планирует взять его на Фестиваль скорости в Гудвуде. Затем автомобиль отправится в Калифорнию на Неделю автомобилей в Монтерее.