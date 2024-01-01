После аварии Tesla Cybertruck разбился вдребезги, но люди в нем выжили: фото, видео

Cybertruck разбился так сильно, что даже инженеры Tesla не могли понять в том смятом куске металла, что и как это повлекло. Однако при этом электрический пикап Tesla доказал свою безопасность, защитив своих пассажиров, рассказывает autoevolution.com.

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Как бы все не выглядело, но споры вокруг Tesla Cybertruck возникают не только из-за дизайна, но и из-за отсутствия зон деформации. Много упреков было перед запуском в производство – на почти полное отсутствие зон смятия: электрический пикап выглядел как танк, не оставляя надежды водителям других транспортных средств.

Как известно, большинство автомобилей разработаны с зоной деформации для поглощения энергии удара. Эксперты объясняют, что чем больше зона смятия и чем тяжелее автомобиль, тем больше защиты получают его пассажиры. Мегакастинг передней части кузова Cybertruck разработан таким образом, чтобы разбиваться на мелкие части, поглощая и рассеивая энергию удара.

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Фото: Nic Cruz Patane

В прошлом году было выпущено больше Cybertruck, поэтому вероятность их попадания в аварию также возросла. Несмотря на отсутствие официальных результатов краш-тестов, большое количество реальных аварий позволяет сделать вывод, что Cybertruck такой же безопасный, как и любая другая Tesla.

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Пикап даже считается более безопасным, поскольку более тяжелый. На данный момент известно лишь об одном погибшем человеке в Cybertruck – из Техаса, когда Cybertruck скатился в кювет и загорелся.

Информацию о нынешней аварии в Мексике мало, но она привлекла много внимания. Останки автомобиля выглядят ужасно.

Эксперты при изучении снимков не исключают, что Cybertruck несколько раз перевернулся, прежде чем остановиться на крыше. Однако это лишь предположение, все могло произойти совсем по-другому. Важно то, что люди не погибли, автомобиль их защитил. Tesla теперь получила еще один балл признания, что для любого производителя является самой главной оценкой безопасности автомобиля.