Volkswagen вскоре ообновит T7 Multivan: что изменится

Обновленный фургон недавно заметили во время зимних испытаний в Швеции, сообщает Carscoops. Несмотря на тщательную маскировку, некоторые важные изменения уже не скрыть.

На первый взгляд, тестовый T7, зафиксирован в дорогой кемпер-версии, выглядит почти как серийная модель. Но стоит присмотреться внимательнее и становится понятно, что переднюю часть буквально “нарисовали”, поскольку это пленка имитирует нынешний дизайн.Узкий верхний воздухозаборник оказался лишь наклейкой, а реальных вентиляционных отверстий под оберткой нет

Это намекает на то, что серийный T7 может получить совсем другую, более классическую переднюю часть. Сквозь разрывы камуфляжа также просматриваются контуры более крупных фар, чем у нынешней версии. Предположительно, их объединят тонкой световой полосой, что сделает дизайн более современным и минималистичным.

Бамперы и намеки на ID. Buzz

Детали сложно разглядеть полностью, но форма нижнего воздухозаборника уже читается. Он выглядит более прямоугольным и может стилистически перекликаться с ID.Buzz. Других радикальных изменений во внешности пока не видно, однако серийная версия может получить обновленные задние фонари и слегка переработанный задний бампер. Впрочем, главный акцент рестайлинга, похоже, сделают не на корме, а именно на передке и интерьере.

Салон ждет настоящее обновление

Наиболее ощутимые изменения ожидаются внутри. Текущий 10-дюймовый экран мультимедиа уйдет в прошлое, уступив место значительно большей отдельно установленной системе с новым дисплеем на базе платформы MIB4 диагональю до 12,9 дюйма, как у Tiguan для США. Вместе с этим ожидаются доработанная панель приборов, новый переключатель трансмиссии и измененное руль. Даже сквозь камуфляж видно, что интерьер старались сделать более современным и технологичным.

Силовые агрегаты: без революций

С технической стороны кардинальных изменений пока не анонсировано. Нынешний T7 Multivan предлагает знакомый набор силовых установок:

2,0-литровый дизель TDI на 150 л.с. и 360 Нм

более мощная версия на 204 л.с. и 320 Нм

плагин-гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и батареей на 19,7 кВт-ч

Последний развивает суммарно 245 л.с. и способен проехать до 84 км только на электротяге. Существует вероятность, что после рестайлинга гибрид получит более емкий аккумулятор, но подтверждения этому пока нет.

Почему T7 важнее ID. Buzz

На фоне скромных продаж ID. Buzz Volkswagen все четче демонстрирует, что не готов отказываться от классических MPV и кемперов. T7 Multivan остается универсальным продуктом - семейным, корпоративным и туристическим одновременно. Именно поэтому компания вкладывается в его обновление, стараясь сделать модель более современной без радикальных экспериментов.