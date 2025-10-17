После удара "Ланцетом" – снова в строю: история спасения "Надежды"

Для возвращения машине операционной способности заводского уровня специалистам отечественной компании A3Tech понадобилось всего 20 дней. Для такого уровня поражений от мощного заряда взрывчатки это довольно короткий срок.

Как говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, "восстановленная машина DOK-ING MV-10 снова работает на востоке Украины, помогая саперам разминировать земли и возвращать их к гражданскому использованию".

Машину, названную женским именем "Надежда", доставила в ремонт инженеры одного из подразделений Государственной специальной службы транспорта. Редакция Авто24 рассказывала об этой машине еще в феврале 2024 года. Ее в ходе визита в Украину подарил вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель.

Вот такой была DOK-ING MV-10 за несколько часов до того, как получила собственное имя "Надежда". Фото: Госспецтрансслужба

MV-10 поработала у них чуть ли не два года, сотни раз под ее фронтальным рабочим органом срабатывали противопехотные, противотанковые мины, гранаты.

Имея незначительные повреждения непосредственно рабочих инструментов, как вот фронтальное мотовило с цепями, молоточками, машину каждый раз возвращали в строй уже через несколько часов. Это были обычные ремонты в полевых условиях.

На землях Херсонской и Николаевской областей "Надежда" очистила 91,31 га сельскохозяйственных угодий и обезвредила более 1 350 взрывоопасных предметов, включая кассетные боеприпасы, мины, гранаты и артиллерийские снаряды.

Трактор "Надежда" с фронтальной навеской разминирования за час проводит санацию на площади до 4 000 кв. м. Скриншот: Авто24

Мощный заряд "Ланцета" влетел в машину с наименее защищенной стороны. Специалистам украинской компании A3Tech пришлось ремонтировать электроповодку, приводить в порядок корпус, гидравлику и противопожарное оборудование.

"Локализация производства и ремонта помогла провести уникальный оперативный ремонт большой технологической машины локально, чего раньше в Украине не случалось. Мы гордимся нашими людьми и такими партнерствами и ценим работу, которую они выполняют", – отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

Здесь можно сравнить вид поля до санации и после зачистки площади. За один проход трактор обрабатывает полосу шириной 2,45 метра и 40 сантиметров в глубину. Скриншот: Авто24

Объем работ был большой. Во-первых, специалисты выполнили полный демонтаж, заменили сгоревшие трубки и соединения, смонтировали новые баки. Во-вторых, корпус восстанавливали с помощью лазерной резки и сварки.

"Прямое поражение беспилотником – серьезное испытание для машины, ведь она не предназначена для работы в условиях таких атак. Преимущественно пострадали важные подвижные части машины, но благодаря совместным усилиям A3Tech, Госспецтрансслужбы и DOK-ING нам удалось восстановить "Надежду" в рекордные сроки", – дополняет директор по развитию бизнеса DOK-ING Северин Лубкивский.

20-тонный трактор разминирования комплектуется дизельным двигателем Caterpillar C18 мощностью 766 л.с. и работает со скоростью 0,5 – 3 км/ч. Скриншот: Авто24

Благодаря дистанционному управлению (см. видео внизу) ни в прошлые, ни в тот раз операторы оставались в безопасности и не пострадали и очень обрадовались возвращению машины в строй. После ремонта "десятка" успешно прошла испытания в полевых условиях, обработав более 20 000 кв. м поля при максимальной нагрузке и подтвердив полную надежность.

"Благодаря тому, что DOK-ING безвозмездно передали документацию, мы уже на 30% локализовали их машины разминирования: собираем с нуля, изготавливаем детали, проводим полный цикл ремонта. За два года мы усовершенствовали свои производственные и ремонтные процессы, чтобы выполнять даже такие уникальные восстановления после поражений, которые машины не должны были бы выдерживать", – говорит директор A3Tech Марат Минц.