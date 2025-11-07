Какой автомобиль хотят продать за 20 миллионов долларов

S1 LM, где “S1” означает “Special One”, - это глубоко переосмысленная интерпретация культового суперкара McLaren F1. Автомобиль построен на базе версии T.50, однако имеет еще более экстремальную философию.

Как отмечает Autoevolution, Gordon Murray называет его “чистейшим выражением своей инженерной идеи”, а дизайн с центральным расположением сиденья водителя и двухэлементным задним антикрылом лишь подчеркивает этот подход. Кузов выполнен полностью из углеродного волокна, а масса составляет всего 957 кг - показатель, недостижимый для большинства современных суперкаров.

700 лошадиных сил на тонну: магия Cosworth

Под капотом - 4,3-литровый атмосферный V12 Cosworth, выдающий более 700 л.с. при 12 100 об/мин. Этот двигатель создан специально для Gordon Murray Automotive, работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и разгоняет суперкар до сотни менее чем за 3 секунды.

Инженерное внимание к деталям здесь впечатляет - выхлопная система изготовлена из инконеля, а теплозащитная пленка под капотом выполнена из 18-каратного золота. В отличие от базового T.50, в S1 LM снят задний вентилятор и масляный охладитель, что позволило еще больше уменьшить вес.

Аукцион миллионеров

Единственный непроданный S1 LM с номером шасси #001 будет выставлен на торги аукционного дома RM Sotheby's во время Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе 2025 года. Торги состоятся в рамках благотворительного мероприятия amfAR в отеле Wynn Las Vegas.

Организаторы ожидают, что цена достигнет 20 миллионов долларов, что сделает S1 LM одним из самых дорогих автомобилей, проданных в этом году. Для коллекционеров это шанс получить уникальный экземпляр - последний из пяти созданных вручную суперкаров, который, вероятно, никогда больше не появится на открытом рынке.