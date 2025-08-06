Пострадавшим от обстрелов украинцам бесплатно восстановят водительские документы

С момента объявления украинскими властями военного положения прошло уже три с половиной года, и только сегодня Кабмин поддержал инициативу МВД по восстановлению документов, которые были потеряны во время боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

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Пострадавшие от военных действий украинцы освобождаются от уплаты за изготовление водительского удостоверения и регистрационного документа на транспорт. Платить за пластиковые бланки также не нужно.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего лица. С этим документом обращается в любой сервисный центр МВД (стационарный или мобильный, который работает на месте ликвидации). Администратор быстро обрабатывает обращение и без всякой оплаты выдает новые документы.

"Это еще один шаг к тому, чтобы помощь от государства была доступной и без лишней бюрократии. Спасибо Правительству за поддержку этой важной инициативы. На местах ликвидации часто общаюсь с людьми, которые пострадали от вражеских атак. И, понятно, что всегда ставят простой и болезненный вопрос: "Где искать помощи, когда остался без ничего?”. Мы должны дать на него четкий ответ: помощь рядом. Следующий шаг – безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов. Работаем над решением этой задачи", – добавил Клименко.