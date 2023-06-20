Кроссовер третьего поколения ожидается уже этой осенью.

Tiguan является одной из самых важных моделей Volkswagen в современной истории компании. В прошлом году в Европе было реализовано 116 334 автомобиля, а продажи этого кроссовера упали за последние три года, и это явный показатель того, что нужна модель нового поколения.

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Немецкая фирма активно работала над Tiguan третьего поколения за последние несколько месяцев, и теперь у нас есть достаточно точное представление о том, как этот автомобиль может выглядеть.

Вышеприведенные визуализации изображают более изощренную модель, чем текущий Tiguan. Цифровые рисунки взяты после недавно опубликованных тизерных изображений кроссовера (см. модуль соответствующих ссылок ниже), на которых был полностью закамуфлирован прототип. Как вы сами видите из изображений, новый Tiguan будет менее квадратным, чем его предшественник, и будет иметь переднюю панель, вдохновленную ID.4, со светодиодной лентой соединяющей поворотные фары.

Кроме того, что новый Tiguan будет выглядеть более округлым, он также будет немного больше предыдущей модели. Volkswagen уже заявил, что автомобиль на базе MQB Evo будет на 32 миллиметра длиннее при общей длине 4551 мм. Tiguan 2024 также будет на 5 мм выше. Однако ширина и колесная база останутся без изменений и составляют 1939 мм и 2681 мм соответственно.

Обновленный экстерьер будет дополнен новыми матричными HD фарами. Хотя детали не видны на этих визуализациях, каждый кластер будет содержать 19200 микросветодиодных элементов, что позволяет освещать дорогу впереди на расстоянии до 500 метров.

О вариантах трансмиссии нового Tiguan известно немногое. Однако, мы знаем, что будут бензиновые, дизельные и гибридные двигатели, а также версии с передним и полным приводом. Ожидается, что Tiguan 2024 станет последним Tiguan с двигателем внутреннего сгорания, поскольку к 2033 году Volkswagen планирует прекратить предлагать автомобили с двигателем ДВС в Европе.