Праздничная суета: что пассажиры чаще всего забывали в такси в декабре

Декабрь традиционно становится одним из самых напряженных месяцев года. Святой Николай, Рождество и Новый год превращают будни в непрерывный марафон дел. В такой суете такси становится настоящим спасителем, но в то же время именно в поездках пассажиры чаще всего оставляют свои вещи, рассказали в сервисе OnTaxi.

Кстати как перевезти домашних любимцев в такси

Декабрь - месяц спешки и невнимательности

В OnTaxi отмечают, что спрос на поездки в этот период существенно возрастает. Общественный транспорт переполнен, погода переменчива, а желание избежать стресса от пробок и парковки заставляет все больше пассажиров выбирать такси, особенно в вечерние часы и на выходных.

Сколько и что теряли пассажиры

С начала декабря служба поддержки OnTaxi зафиксировала около 125 обращений, которые касались утерянных вещей. Речь идет как о звонках пассажиров, так и о сообщениях от водителей, которые находили оставленные предметы в салоне или багажнике.

Среди единичных, но показательных случаев - забытый пояс от пальто, лекарства, сигареты, документы, посылка на заднем сиденье или пакет конфет, который выпал из сумки в багажнике. Все это хорошо иллюстрирует атмосферу декабрьской невнимательности.

Чаще всего пассажиры оставляли в такси мобильные телефоны. Также регулярно теряли ключи и кошельки, чуть реже - сумки и рюкзаки. Зонты, которые осенью традиционно возглавляют рейтинг потерянных вещей, в декабре почти не фигурировали - только один такой случай. Зато зимние аксессуары, например перчатки, шапки или наушники, оставляли в салоне значительно чаще.

Также интересно в каких странах таксисты чаще всего обманывают пассажиров в такси

Сезонные нюансы праздников

В сервисе отмечают, что общая статистика декабря не кардинально отличается от ноябрьской. Однако сезонные особенности все же дают о себе знать. В предпраздничный период люди чаще забывают подарки, элементы зимней одежды или мелкие покупки, сделанные "на бегу".

Праздничное настроение и спешка - не лучшее сочетание для внимательности. Поэтому водители советуют перед выходом из авто всегда бросать быстрый взгляд на сиденья и пол салона. Это может сэкономить время, нервы и уберечь от лишних хлопот в самый горячий месяц года.